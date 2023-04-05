Відомий шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво заговорив про незламність українського духу та показав важливі кадри.

Відомий український ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво поділився важливими для себе кадрами. Кухар висловився про силу українського духу і торкнувся українців:

«А ви пам'ятаєте, яка велика сила – «об'єднані українці»? Пам'ятаєте тихі вулиці Києва, і що волонтерських машин було більше таксі? Пам'ятаєте, як всі чоловіки, що поважають себе, будували блокпост у своєму районі, щоб ну точно муха не пролетіла?

Правда, потім через це були кілометрові пробки. А пам'ятаєте, як ми готували із партнерами до 3000 порцій щодня? І як це робили всі, хто мав кухню і можливість. І роблять досі» – написав Ектор.

За словами кухаря, це відео є нагадуванням про часи, коли всі українці були єдині, незламні та мужні. Разом ми відкинули суперечки, сварки та образи, щоб протистояти ворогові.

У мережі вирішили підтримати Ектора:

«Як багато українців та українок я побачила за цей рік! Це надихає!; Дай вам Бог здоров'я та щастя та всім Вашим близьким!!!; Дякую вам дуже! 🇺🇦👏; Так, Ектор, праві як ніколи!».

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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