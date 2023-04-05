Известный шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заговорил о несокрушимости украинского духа и показал важные кадры.

Известный украинский ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво поделился важными для себя кадрами. Повар высказался о силе украинского духа и тронул украинцев:

«А вы помните, какая большая сила — «объединенные украинцы»? Помните тихие улицы Киева, и что волонтерских машин было больше такси? Помните, как все уважающие себя мужчины строили блокпост в своем районе, чтобы ну точно муха не пролетела?

Правда потом из-за этого были километровые пробки. А помните, как мы готовили с партнерами к 3000 порциям ежедневно? И как это делали все, у кого была кухня и возможность. И делают до сих пор» - написал Эктор.

По слова повара, это видео является напоминанием о временах, когда все украинцы были едины, несокрушимы и мужественны. Вместе мы отвергли споры, ссоры и оскорбления, чтобы противостоять врагу.

В сети решили поддержать Эктора:

«Как много Украинцев и Украинок я увидела за этот год! Это вдохновляет!; Дай вам Бог здоровья и счастья и всем Вашим близким!!!; Спасибо вам очень!🇺🇦👏; Да, Эктор, правы как никогда!».

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.