Молода дружина Віктора Павлика давно мріяла зробити ринопластику, щоб виправити роздвоєння на кінчику носа, а також прибрати невелику горбинку. Нещодавно Катерина Репяхова нарешті зважилася на операцію та лягла під ніж пластичного хірурга. На своїй сторінці в мережі Інстаграм-Сторіз вона наочно показала, як виглядав її ніс "до" та "після".
Вона вирішила це зробити після того, як одна з підписниць наголосила, що в носі Катерини немає жодних змін після зробленої операції.
"А покажіть, будь ласка, "до" та "після". Тому що для мене взагалі нічого не змінилося. Ви були красивими і тоді, і зараз", - написала одна з фоловерів блогерки.
На опублікованому фото помітно, що хірургу вдалося забрати роздвоєння на кінчику носа блогерки. В результаті операції кінчик носа Катерини Репяхової трохи піднявся і ніби дивиться вгору. Але згодом він має опуститися. На повну реабілітацію потрібно десь рік.
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"Не всі тут були на момент операції, тому показую новеньким", - прокоментувала фотоколаж Катерина Репяхова.
Варто зазначити, що Віктор Павлик був проти того, щоб його дружина робила пластичну операцію. Але вона вирішила не слухати чоловіка і здійснити одну зі своїх мрій.
Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.
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Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.