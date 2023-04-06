Катерина Репяхова вирішила показати наочно, як виглядав її ніс "до" та "після" операції, адже хтось із передплатників написав, що не бачить різниці.

Молода дружина Віктора Павлика давно мріяла зробити ринопластику, щоб виправити роздвоєння на кінчику носа, а також прибрати невелику горбинку. Нещодавно Катерина Репяхова нарешті зважилася на операцію та лягла під ніж пластичного хірурга. На своїй сторінці в мережі Інстаграм-Сторіз вона наочно показала, як виглядав її ніс "до" та "після".

Вона вирішила це зробити після того, як одна з підписниць наголосила, що в носі Катерини немає жодних змін після зробленої операції.

"А покажіть, будь ласка, "до" та "після". ​​Тому що для мене взагалі нічого не змінилося. Ви були красивими і тоді, і зараз", - написала одна з фоловерів блогерки.

На опублікованому фото помітно, що хірургу вдалося забрати роздвоєння на кінчику носа блогерки. В результаті операції кінчик носа Катерини Репяхової трохи піднявся і ніби дивиться вгору. Але згодом він має опуститися. На повну реабілітацію потрібно десь рік.

"Не всі тут були на момент операції, тому показую новеньким", - прокоментувала фотоколаж Катерина Репяхова.

Варто зазначити, що Віктор Павлик був проти того, щоб його дружина робила пластичну операцію. Але вона вирішила не слухати чоловіка і здійснити одну зі своїх мрій.

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