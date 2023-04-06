Молодая жена Виктора Павлика давно мечтала сделать ринопластику, чтобы исправить раздвоение на кончике носа, а также убрать небольшую горбинку. Недавно Екатерина Репяхова наконец решилась на операцию и легла под нож пластического хирурга. На своей странице в сети Инстаграм-Сториз она наглядно показала, как выглядел ее нос "до" и "после".
Она решила это сделать после того, как одна из подписчиц отметила, что в носе Катерины нет никаких изменений после сделанной операции.
"А покажите, пожалуйста, "до" и "после". Потому что для меня вообще ничего не изменилось. Вы были красивой и тогда, и сейчас", - написала одна из фолловеров блогерши.
На опубликованном фото заметно, что хирургу удалось убрать раздвоение на кончике носа блогерши. В результате операции кончик носа Екатерины Репяховой немного приподнялся и словно смотрит вверх. Но со временем он должен опуститься. На полную реабилитацию потребуется где-то год.
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"Не все здесь были в момент операции, потому показываю новеньким", - прокомментировала фотоколлаж Катерина Репяхова.
Стоит отметить, что Виктор Павлик был против того, чтобы его жена делала пластическую операцию. Но она решила не слушать мужа и исполнить одну из своих мечт.
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