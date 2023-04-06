Даша Астаф'єва пояснила, що радіє тому, як швидко зникає така шароварщина з культурного простору України.

У мережі стала вірусною пісня "Гопак" Юлії Лущинської, де співачка співає про коси та вишиванки. Вона розлютила українців через шароварщину та стала мемом для кумедних, а іноді злих відео. Українська модель, співачка та актиса Даша Астаф'єва теж не стрималася і висказала все, що думає про цю композицію. Звернення знаменитість залишила в Інстаграм-Сторіз.

У пості, на який дала посилання Астаф'єва, зазначають – сало, горілка, вареники та, звісно, ​​червоні шаровари – саме з цим російська пропаганда пов'язує пересічного українця. І саме такими стереотипами вона десятки років наповнювала українську культуру, намагаючись її примітизувати. У науковому середовищі таке явище має добре відому назву – шароварщина.

Тому пісня Юлії Лущинської повністю відповідає цьому поняттю. Даша Астаф'єва також назвала роботу артиски "шароварщиною". При цьому співачка пояснила, що радіє тому, як швидко зникає така музика з культурного простору України.

"От одному тішуся, що вся ця ху*та, як швидко з'являється, так і швидко зникає. А справжнє українське нікуди не зникає. Адже воно рідне, вивчене. Його хочеться берегти і також примножувати", - відреагувала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.