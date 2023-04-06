Даша Астафьева объяснила, что радуется тому, как быстро исчезает такая вот шароварщина из культурного пространства Украины.

В сети стала вирусной песня "Гопак" Юлии Лущинской, где певица поет о косах и вышиванках. Она разозлила украинцев за шароварщину и стала мемом для забавных, а иногда злых видео. Украинская модель, певица и актиса Даша Астафьева тоже не сдержалась и заявила все, что думает об этой композиции. Обращение знаменитость оставила в Инстаграм-Сториз.

В посте, на который дала ссылку Астафьева, указывают – сало, водка, вареники и, конечно, красные шаровары – именно с этим российская пропаганда связывает рядового украинца. И именно такими стереотипами она десятки лет наполняла украинскую культуру в попытке ее примитизировать. В научной среде такое явление носит хорошо известное название – шароварщина.

Потому песня Юлии Лущинской полностью соответствует єтому понятию. Даша Астафьева также назвала работу артиски "шароварщиной". При этом певица объяснила, что радуется тому, как быстро исчезает такая вот музыка из культурного пространства Украины.

"Вот одному радуюсь, что вся вот эта х*ета, как быстро появляется, так и быстро исчезает. А настоящее украинское никуда не исчезает. Ведь оно родное, изученное. его хочется беречь и также приумножать", - отреагировала Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.