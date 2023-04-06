Цього разу Аніта Луценко разом із Євгеном Клопотенком вирішила порушити важливу тему. Українці одразу відреагували на добірку порад:

Харчування дитини. Що потрібно знати, щоби сформувати здорові звички з дитинства? Спеціально до виходу програми тренувань + меню «Мама та дитина» ми з Євгеном Клопотенком підготували вам повідомлення з порадами та головними пунктами, які слід врахувати» - поділилася Аніта Луценко.

Кухар Євген Клопотенко разом із тренером дали кілька важливих порад, як подбати про їжу дітей та бути здоровим:

«А чи буде програма «тато та дитина»?; Ні, мій син не почне любити бутерброд з авокадо більш ніж тортик 😃 пробували; Угу їжмо салат, малий поки в тарілку не накладеш не буде їсти ... солодощів немає в будинку, теки мед, а він все одно хоче самі шоколадки;

А ще: слідкувати за нормою води. Менше компотів, чаїв, соків. Там багато цукру 🧄 більше трав та прянощів у їжу; Ого якась колаба; Все цікаво, але як з дитиною 3 роки стояти і читати склад продуктів, за яким бігаєш по всьому магазину?».

Також Клопотенко дав рецепт української випічки, як приготувати листунці: гарні у холодному та гарячому вигляді.

Українські листунці чи слойки з м'ясом відома страва, яку зовсім нескладно приготувати.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.