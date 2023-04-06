Известная фитнес-тренер Анита Луценко вместе с поваром Евгением Клопотенко дала полезные советы по питанию для детей.

В этот раз Анита Луценко вместе с Евгением Клопотенко решила поднять важную тему. Украинцы сразу отреагировали на подборку советов:

«Питание ребенка. Что нужно знать, чтобы сформировать здоровые привычки с детства? Специально к выходу программы тренировок + меню «Мама и ребенок» мы с Евгением Клопотенко подготовили вам сообщение с советами и главными пунктами, которые следует учесть» - поделилась Анита Луценко.

Повар Евгений Клопотенко вместе с тренером дали несколько важных советов, как позаботиться о еде детей и быть здоровым:

«А будет ли программа «папа и ребенок»?; Нет мой сын не начнет любить бутерброд с авокадо более чем тортик 😃 пробовали; Угу кушаем салат, малый пока в тарелку не наложишь не будет есть... сладостей нет в доме, теки мед, а он все равно хочет сами шоколадки;

А еще: следить за нормой воды. Меньше компотов, чаев, соков. Там много сахара 🧄 больше трав и пряностей в пищу; Ого какая коллаба; Все интересно, но как с ребенком 3 года стоять и читать состав продуктов за которым бегаешь по всему магазину?».

Также Клопотенко дал рецепт украинской выпечки, как приготовить листунци: хороши в холодном и горячем виде.

Украинские листунци или слойки с мясом известное блюдо, которое совсем несложно приготовить.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.