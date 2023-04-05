Популярний український музикант і виконавець Сергій Бабкін, який на початку війни разом із дружиною та трьома дітьми виїхав за кордон, а нещодавно повернувся в Україну, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайні фото та звернувся до українців.
На нових фотографіях Сергій позує у різний час і з різними людьми, але на всіх знімках він з'являється у патріотичній кепці та з годинником на руках. На цій кепці можна побачити український тризуб з усіх боків, і треба сказати, що цей головний убір дуже пасує стилю музиканта. Привертають увагу і масивний годинник на його руці, який він теж не знімає з себе.
У підписі до публікації Бабкін звернувся до українців: "Друзі! Цей годинник і цю кепку я не знімаю! Це Любов з першого дотику й погляду! Обожнюю такі речі. Нашій @okrema_brigada_tro_kharkiv зараз, як ніколи, потрібна допомога від нас! Сьогодні всі хлопці в Бахмуті. Давайте зробимо щоденний донат з користю для себе, для країни та задля спільної перемоги! @army_shop_kh зроблений з Любов’ю! І з великою повагою та шаною до наших воїнів! Слава Нашим Героям!".
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