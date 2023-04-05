Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который в начале войны вместе с женой и тремя детьми выехал за границу, а недавно вернулся в Украину, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычные фото и обратился к украинцам.

На новых фотографиях Сергей позирует в разное время и с разными людьми, но на всех снимках он появляется в патриотической кепке и с часами на руках. На этой кепке можно увидеть украинский трезубец со всех сторон, и надо сказать, что этот головной убор очень идет стилю музыканта. Привлекают внимание и массивные часы на его руке, которые он тоже не снимает с себя.

В подписи к публикации Бабкин обратился к украинцам: "Друзья! Эти часы и эту кепку я не снимаю! Это Любовь с первого прикосновения и взгляда! Обожаю такие вещи. Нашему @okrema_brigada_tro_kharkiv сейчас, как никогда, нужна помощь от нас! Сегодня все ребята в Бахмуте. Давайте сделаем ежедневный донат с пользой для себя, для страны и совместной победы! @army_shop_kh сделан с Любовью! И с большим уважением и уважением к нашим воинам! Слава Нашим Героям!".

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