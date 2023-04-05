Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который в начале войны вместе с женой и тремя детьми выехал за границу, а недавно вернулся в Украину, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычные фото и обратился к украинцам.
На новых фотографиях Сергей позирует в разное время и с разными людьми, но на всех снимках он появляется в патриотической кепке и с часами на руках. На этой кепке можно увидеть украинский трезубец со всех сторон, и надо сказать, что этот головной убор очень идет стилю музыканта. Привлекают внимание и массивные часы на его руке, которые он тоже не снимает с себя.
В подписи к публикации Бабкин обратился к украинцам: "Друзья! Эти часы и эту кепку я не снимаю! Это Любовь с первого прикосновения и взгляда! Обожаю такие вещи. Нашему @okrema_brigada_tro_kharkiv сейчас, как никогда, нужна помощь от нас! Сегодня все ребята в Бахмуте. Давайте сделаем ежедневный донат с пользой для себя, для страны и совместной победы! @army_shop_kh сделан с Любовью! И с большим уважением и уважением к нашим воинам! Слава Нашим Героям!".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
На Пасху вводят жесткие ограничения: что нужно знать и каким будет комендантский час
Новый обстрел всколыхнул Украину, оккупанты ударили по жилым домам и больнице: кадры разрушений и детали
ВСУ рванули в контратаку: стало известно, где удалось отбить позиции
"Не выдержала такой славы": звезда "1+1" Падалко показала, чем закончился скандал с военным в Буковеле
Напомним, "Ярко и круто": "Холостячка" Огневич показала, как создает сценический образ.
Как сообщала Politeka, "Нам нужна поддержка": Тарабарова в последние дни перед родами поделилась своими переживаниями.
Также Politeka писала, что "Это что-то от лукавого": Эллерт из "Холостячки" вставил свои "пять копеек" в скандалы вокруг Лавры.