Український шеф-кухар Володимир Ярославський та суддя "Майстер Шеф" показав будинок свого дитинства, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею проекту "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення шеф-кухар зайнявся написанням книги українських рецептів із колегою Ольгою Мартинівською, а також організацією благодійних вечерь, де збирає гроші на допомогу Україні.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ярославський поділився кадрами, де позував на тлі батьківського дому.

"А тут уже абрикоси цвітуть", – написав Володимир у публікації.

"Заїхали туди, гед ми жили, я все це пам'ятаю. Цей неймовірно великий каштан, який досі великий, ця велика глибока криниця. Все таке велике було, а зараз таке маленьке", - розповів Володимир у відео.

Також Ярославський показав, як ходить ринком. Зірка поділився свіжими кадрами у своєму сторіс.

"Насамперед обов'язково на ринок і купити сала, та мама?", - Запитав зірка.

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