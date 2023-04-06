Популярний український ресторатор, шоумен та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який активно популяризує українську кухню та реформує харчування в українських школах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу кухар поділився рецептом приготування печінкових яблук.

За словами Євгена, печені яблука – це простий десерт дитинства, який ми звикли їсти із кисломолочним сиром. Однак, він вирішив запропонувати новий варіант їхнього приготування, тоді вони будуть нагадувати нам яблучний крамбл, або штрудель.

"Беремо 4 яблука, розрізаємо і виймаємо з них серцевинку та трішки м’якоті (ложкою або ножем нуазет). Відступ від стінок має бути десь 0,5 см. Перебиваємо в блендері 100 г волоських горіхів та 100 г цукрового печива. Наповнюємо цими крихтами серединки яблук. Зверху на кожне яблуко додаємо по 1 ч.л меду та 5г вершкового масла. Далі викладаємо яблука на деко, застелене пергаментом і випікаємо в печі 15-20 хв при температурі 180 градусів (залежно від сорту яблук). Я готував у паровій печі, тому яблука вийшли дуже ніжними і зберегли свою структуру. А щоб максимально посилити задоволення — їжте яблука ще гарячими, разом із кулькою холодного морозива", - написав Клопотенко у підписі до відео, де власне показує, як готує цей десерт.

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