Популярный украинский ресторатор, шоумен и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который активно популяризирует украинскую кухню и реформирует питание в украинских школах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар поделился рецептом приготовления печенных яблок.
По словам Евгения, печеные яблоки – это простой десерт детства, который мы привыкли есть с кисломолочным сыром. Однако, он решил предложить новый вариант их приготовления, тогда они будут напоминать нам яблочный крамбл, или штрудель.
"Берем 4 яблока, разрезаем и вынимаем из них сердцевину и немного мякоти (ложкой или ножом нуазет). Отступление от стенок должно быть где-то 0,5 см. Перебиваем в блендере 100 г грецких орехов и 100 г сахарного печенья. Наполняем этими крошками серединки яблок. Сверху на каждое яблоко добавляем по 1 ч. л меда и 5г сливочного масла. Далее выкладываем яблоки на противень, застеленный пергаментом и выпекаем в печи 15-20 мин при температуре 180 градусов (в зависимости от сорта яблок). Я готовил в паровой печи, потому яблоки получились очень нежными и сохранили свою структуру. А чтобы максимально усилить удовольствие – ешьте яблоки еще горячими, вместе с шариком холодного мороженого", - написал Клопотенко в подписи к видео, где собственно показывает, как готовит этот десерт.
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