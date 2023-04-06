На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася складнощами блогерського життя.
"Ви знаєте, всі блогери зараз хочуть бути в тренді заради охватів, і для мене, звичайно, охвати цікаві🙈 АЛЕ… я не хочу і не буду робити, як кажуть всі блогерскі експерти:
✅знімати короткі відео по 5-6 сек., для того, щоб людина не встигла помітити, що передивилась вже це відео декілька разів по колу, а перегляди збільшуються🙈
✅тримати інтригу
✅брехати
✅придумувати, щось, чого не існує
✅всі схожі одне на одного
БО… Я завжди говорю правду, не хочу придумувати - бо я живу, показую у блозі і сльози, і сміх, а коли на душі зовсім погано, я просто роблю паузу", — пише Ганна Саліванчук.
Акторка наголосила, що завжди розповідає та показує реальні події свого життя і хоче завжди бути собою.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Підраховуємо втрати": росіянам влаштували справжній нічний кошмар
"Лежать трупіки": росіянам дуже спекотно у Бахмуті, що відбувається прямо зараз
ЗСУ рвонули в контратаку: стало відомо, де вдалося відбити позиції
ЗСУ завдали нищівного удару: окупанти зазнають божевільних втрат, названо напрямок
Шанувальники в коментарях підтримали Ганну Саліванчук:
"Не варто підлаштовуватись під тренди, Ви така яка є, і в цьому ваша родзинка і унікальність ❤";
"Я за це і люблю ваш блог! То котлетки і сирники, через 5 хвилин гламур і світська дама, через 10 хвилин спортзал. Справжнє життя української жінки. Встигнути все! І діти, і чоловік, і для себе час! ❤️".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.