На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася складнощами блогерського життя.

"Ви знаєте, всі блогери зараз хочуть бути в тренді заради охватів, і для мене, звичайно, охвати цікаві🙈 АЛЕ… я не хочу і не буду робити, як кажуть всі блогерскі експерти:

✅знімати короткі відео по 5-6 сек., для того, щоб людина не встигла помітити, що передивилась вже це відео декілька разів по колу, а перегляди збільшуються🙈

✅тримати інтригу

✅брехати

✅придумувати, щось, чого не існує

✅всі схожі одне на одного

БО… Я завжди говорю правду, не хочу придумувати - бо я живу, показую у блозі і сльози, і сміх, а коли на душі зовсім погано, я просто роблю паузу", — пише Ганна Саліванчук.

Акторка наголосила, що завжди розповідає та показує реальні події свого життя і хоче завжди бути собою.

Шанувальники в коментарях підтримали Ганну Саліванчук:

"Не варто підлаштовуватись під тренди, Ви така яка є, і в цьому ваша родзинка і унікальність ❤";

"Я за це і люблю ваш блог! То котлетки і сирники, через 5 хвилин гламур і світська дама, через 10 хвилин спортзал. Справжнє життя української жінки. Встигнути все! І діти, і чоловік, і для себе час! ❤️".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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