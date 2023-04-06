На своей странице в Instagram артистка поделилась сложностями блогерской жизни.
"Вы знаете, все блогеры сейчас хотят быть в тренде ради охватов, и для меня, конечно, охвать интересны 🙈 НО… я не хочу и не буду делать, как говорят все блогерские эксперты:
✅снимать короткие видео по 5-6 сек., для того, чтобы человек не успел заметить, что пересмотрел уже это видео несколько раз по кругу, а просмотры увеличиваются🙈
✅держать интригу
✅лгать
✅придумывать то, чего не существует
✅все похожи друг на друга
Потому что...Я всегда говорю правду, не хочу придумывать - потому что я живу, показываю в блоге и слезы, и смех, а когда на душе совсем плохо, я просто делаю паузу", - пишет Анна Саливанчук.
Актриса подчеркнула, что всегда рассказывает и показывает реальные события своей жизни и хочет всегда быть собой.
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Поклонники в комментариях поддержали Анну Саливанчук:
"Не стоит подстраиваться под тренды, Вы такая какая есть, и в этом ваша изюминка и уникальность ❤";
"Я за это и люблю ваш блог! То котлетки и сырники, через 5 минут гламур и светская дама, через 10 минут спортзал. Настоящая жизнь украинской женщины. Успеть все! И дети, и муж, и для себя время! ❤️".
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
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