На своей странице в Instagram артистка поделилась сложностями блогерской жизни.

"Вы знаете, все блогеры сейчас хотят быть в тренде ради охватов, и для меня, конечно, охвать интересны 🙈 НО… я не хочу и не буду делать, как говорят все блогерские эксперты:

✅снимать короткие видео по 5-6 сек., для того, чтобы человек не успел заметить, что пересмотрел уже это видео несколько раз по кругу, а просмотры увеличиваются🙈

✅держать интригу

✅лгать

✅придумывать то, чего не существует

✅все похожи друг на друга

Потому что...Я всегда говорю правду, не хочу придумывать - потому что я живу, показываю в блоге и слезы, и смех, а когда на душе совсем плохо, я просто делаю паузу", - пишет Анна Саливанчук.

Актриса подчеркнула, что всегда рассказывает и показывает реальные события своей жизни и хочет всегда быть собой.

Поклонники в комментариях поддержали Анну Саливанчук:

"Не стоит подстраиваться под тренды, Вы такая какая есть, и в этом ваша изюминка и уникальность ❤";

"Я за это и люблю ваш блог! То котлетки и сырники, через 5 минут гламур и светская дама, через 10 минут спортзал. Настоящая жизнь украинской женщины. Успеть все! И дети, и муж, и для себя время! ❤️".

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

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