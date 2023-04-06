Єлизавета Глінська, яка була переможницею та суддею шоу "Мастер Шеф", поділилася незвичайним рецептом страви, яку обожнюють українці.

Єлизавета Глінська розповіла , як приготувати сирники в духовці без борошна та без жодної крапельки олії. А щоб зробити страву ще кориснішою, їх можна приготувати і без цукру.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

400 г сиру жирністю 5-9%

1 яйце

120 мл молока

40 г манної крупи

дрібка солі

30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбуру, кленовим сиропом, коричневим цукром)

кокосова стружка для панірування

Відразу увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів з конвекцією.

У сотейнику змішайте молоко, манну крупу, цукор (або будь-який замінник) та сіль. Доведіть до загусання на слабкому вогні. Додайте до сиру, попередньо перетертому через сито, і добре перемішайте. Додайте яйце і знову перемішайте.

Кокосову стружку відправте в духовку на 5-7 хвилин за температури 170 градусів.

Сформуйте сирники, обваляйте їх у обсмаженій кокосовій стружці, викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте запікатися в духовку на 15 хвилин. Найкраще подавати сирники зі сметаною.

Українці у коментарях оцінили рецепт від Лізи Глінської:

"Це просто щось!) Ні тобі зайвої олії для смаження, ні тобі зайвого цукру. Просто супер ідея!";

"Я думала: ну що може бути нового в сирниках? Але це і справді круто! А ще й просто. Обов'язково спробую!";

"Це просто захват, ніколи ще таких пишних смачних сирників не готувала 🤩".

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