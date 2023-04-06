Елизавета Глинская, которая была победительницей и судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась необычным рецептом блюда, которое обожают украинцы.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сырники в духовке без муки и без единой капельки масла. А чтобы сделать блюдо еще полезнее, их можно приготовить и без сахара.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

400 г творога жирностью 5-9%

1 яйцо

120 мл молока

40 г манной крупы

щепотка соли

30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)

кокосовая стружка для панировки

Скразу включите духовку разогреваться до 180 градусов с конвекцией.

В сотейнике смешайте молоко, манную крупу, сахар (или любой заменитель) и соль. Доведите до загустения на слабом огне. Добавьте к творогу, предварительно перетертому через сито, и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте.

Кокосовую стружку отправьте в духовку на 5-7 минут при температуре 170 градусов.

Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке, выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте запекаться в духовку на 15 минут. Лучше всего подавать сырники со сметаной.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Это просто нечто!) Ни тебе лишнего масла для жарки, ни тебе лишнего сахара. Просто супер идея!";

"Я думала: ну что может быть нового в сырниках? Но это и правда круто! А ещё и просто. Обязательно попробую!";

"Это просто восторг, никогда ещё таких пышных вкусных сырников не готовила 🤩".

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