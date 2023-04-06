Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сырники в духовке без муки и без единой капельки масла. А чтобы сделать блюдо еще полезнее, их можно приготовить и без сахара.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 400 г творога жирностью 5-9%
  • 1 яйцо
  • 120 мл молока
  • 40 г манной крупы
  • щепотка соли
  • 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
  • кокосовая стружка для панировки

Скразу включите духовку разогреваться до 180 градусов с конвекцией.

В сотейнике смешайте молоко, манную крупу, сахар (или любой заменитель) и соль. Доведите до загустения на слабом огне. Добавьте к творогу, предварительно перетертому через сито, и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

"Подсчитываем потери": россиянам устроили настоящий ночной кошмар

Рф осталась без своей главной военной гордости: ВСУ уничтожили тысячи единиц

Звезда "Дизель Шоу" Булитко поразила кадрами из центра Москвы: "Скоро ваш концерт на Красной площади?"

На Пасху вводят жесткие ограничения: что нужно знать и каким будет комендантский час
Показать еще

Кокосовую стружку отправьте в духовку на 5-7 минут при температуре 170 градусов.

Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке, выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте запекаться в духовку на 15 минут. Лучше всего подавать сырники со сметаной.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Это просто нечто!) Ни тебе лишнего масла для жарки, ни тебе лишнего сахара. Просто супер идея!";

"Я думала: ну что может быть нового в сырниках? Но это и правда круто! А ещё и просто. Обязательно попробую!";

"Это просто восторг, никогда ещё таких пышных вкусных сырников не готовила 🤩".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.