Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сырники в духовке без муки и без единой капельки масла. А чтобы сделать блюдо еще полезнее, их можно приготовить и без сахара.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 400 г творога жирностью 5-9%
- 1 яйцо
- 120 мл молока
- 40 г манной крупы
- щепотка соли
- 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
- кокосовая стружка для панировки
Скразу включите духовку разогреваться до 180 градусов с конвекцией.
В сотейнике смешайте молоко, манную крупу, сахар (или любой заменитель) и соль. Доведите до загустения на слабом огне. Добавьте к творогу, предварительно перетертому через сито, и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте.
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Кокосовую стружку отправьте в духовку на 5-7 минут при температуре 170 градусов.
Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке, выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте запекаться в духовку на 15 минут. Лучше всего подавать сырники со сметаной.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:
"Это просто нечто!) Ни тебе лишнего масла для жарки, ни тебе лишнего сахара. Просто супер идея!";
"Я думала: ну что может быть нового в сырниках? Но это и правда круто! А ещё и просто. Обязательно попробую!";
"Это просто восторг, никогда ещё таких пышных вкусных сырников не готовила 🤩".
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