Творці нового сезону «МастерШеф. Професіонали» отримали від охочих прийняти участь у шоу близько 2500 тисяч заявок.

«МастерШеф. Професіонали – 4» довелось знімати в умовах повномасштабної війни – блекаути, ракетні удари, комендантська година, пиiе Politeka.net.

Як розповідають творці «МастерШеф. Професіонали – 4» на сторінці шоу в Інстаграм, зйомки почались наприкінці листопада 2022-го року і найголовнішим завданням була безпека команди.

Було вирішено відмовитись від виїзних конкурсів, зйомки відбувались тільки в павільйоні у Броварах. Таймінг диктували повітряні тривоги, ракетні обстріли і коменданська година.

Під час кожної повітряної тривоги зйомки призупинялись і всі йшли у бомбосховище. Бували і дні, коли, через тривоги і комендантську годину, доводилось на ніч залишатись в павільйоні, або почати зміну о 5 ранку, щоб все встигнути.

Бомбосховищ для учасників «МастерШеф-4» і членів знімального процесу було два – адже команда велика і в одному було б затісно. В перше, яке існує ще з радянських часів, завезли стільці і воду, доступ до бомбосховища був відкритий й іншим людям, які працюють поруч, а не тільки «МастерШефу».

Друге ж було облаштовано в готелі, де мешкали учасники.

До повномасштабного вторгнення павільйон «МастерШеф» не був придатний до роботи від генераторів. Але не можна було допустити, щоб холодильники й інша кухонна техніка зупинялась на невизначений термін. Крім того, постійні вимкненн світла могли пошкодити знімальну техніку.

Тож протягом всього 5 днів технічний відділ удосконалив щитові й електромережі так, щоб студія могла автоматично перемикатись на генератор.

Звічно, не обійшлося і без інших складнощів. У кожного в команді «МастерШеф» за два з половино місяці зйомок був свій найскладніший момент – ракетний обстріл, програний конкурс чи фінал, черговий день без світла вдома.

Також творці «МастерШеф. Професіонали-4» розповіли, яка страва вразила їх найбільше. Це, кажуть вони, морозиво з квашеної капусти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, хто з учасників "МастерШеф", окрім Євгена Клопотенка, став зіркою.

Також повідомлялось, що глядачі назвали свого фаворита у новому сезоні "МастерШеф. Професіонали".

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