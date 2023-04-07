Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відповів, чому він завжди повертався і буде повертатися в Україну.

Шеф-кухар колумбійського походження вже понад 13 років живе та працює в Україні й за цей час став справжнім патріотом нашої країни. Напередодні Ектор Хіменес-Браво ненадовго їздив на Батьківщину, аби побачитися з мамою та іншими рідними, але зараз знову повернувся в Україну. Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "Мастер Шеф" зізнався, чому його сюди тягне.

"Чому я завжди повертався і буду повертатись в Україну? Бо можу) Жартую) Бо це ж дім) В мене є багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, безпечно, але їм було там погано. Впізнаєте себе? Україна розвиває таке відчуття.. Як у стосунках. Без неї погано. Хтось каже місце сили, хтось каже рідна земля — усі по-різному. А ще, тепер в мене є футболка «I`m Ukrainian» — так їй тішуся, це не просто одяг) Мабуть, тому і повертаюся. Бо люблю. P.S.: на фото — стояв за пару годин до України, а зараз вже вдома ❤️", — написав Ектор Хіменес-Браво під світлиною, на якій позує разом зі своєю собачкою Лупітою.

Українці в коментарях підтримали зіркового шеф-кухаря:

"Аналогічно, бо це сила духу👏";

"Справжній українець 👍";

"Ласкаво просимо додому, завжди з Україною в серці ❤️".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.