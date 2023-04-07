Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ответил, почему он всегда возвращался и будет возвращаться в Украину.

Шеф-повар колумбийского происхождения уже более 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашей страны. Накануне Эктор Хименес Браво ненадолго ездил на Родину, чтобы увидеться с мамой и другими родными, но сейчас снова вернулся в Украину. В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" признался, почему его сюда тянет.

"Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Потому что могу) Шучу) Потому что это дом) У меня есть много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, безопасно, но им было там плохо. Узнаете себя? Украина развивает такое ощущение .. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто-то говорит место силы, кто-то говорит родная земля — все по-разному. А еще, теперь у меня есть футболка «I`m Ukrainian» — так ей радуюсь, это не просто одежда) Наверное, потому и возвращаюсь. Потому что люблю. P.S.: на фото — стоял за пару часов до Украины, а сейчас уже дома ❤️", — написал Эктор Хименес-Браво под фотографией, на которой позирует вместе со своей собачкой Лупитой.

Украинцы в комментариях поддержали звездного шеф-повара:

"Аналогично, потому что это сила духа👏";

"Настоящий украинец 👍";

"Добро пожаловать домой, всегда с Украиной в сердце ❤️".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.