Популярний український музикант і виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Час і Скло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист записав звернення до фанів, у якому поділився радісними новинами.
Як виявилося, Позитив разом зі своєю колишньою колегою по дуету Надією Дорофєєвою та ді-джеєм Наною збираються в тур Америкою вже через місяць. Днями Дорофєєва повідомила подробиці цих гастролей, а тепер про тур розповів ще й Олексій.
У ролику Позитив сидить у своїй студії та енергійно розповідає про новий тур Америкою, який стартує вже через місяць і охопить кілька великих міст США та Торонто в Канаді. Також артист заінтригував публіку фрагментом нового свого нового хіта.
"Друзья, Америка! Уже через месяц с @nadyadorofeeva и @anastasia_domination у вас в городе! Билеты в шапке профиля. И кстати, как вам снится новый трек?", - написав Позитив у підписі до публікації.
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"А коли ми почуємо цю пісню?"
"POSITIFF звучатиме у новому стилі".
"Чекаємо на ваш неймовірний трек".
"Пісенька топчик".
"Красавчики обожнюю вас. Кращі".
"Дуже чекаємо".
Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.
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