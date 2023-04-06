Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею одного із сезонів "Холостяка", а нещодавно оголосила про розлучення з Микитою Добриніним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала нове відео, на якому грайливо та пританцьовуючи демонструє черговий стильний образ.

Як видно, спочатку Даша з'являється у ролику в білизні та чорно-білій картатій сорочці, якій "соромливо" прикриває тіло. Потім вона приміряє довгу світлу сукню цікавої текстури з відкритим декольте, яке підкреслює її струнку фігуру. Свій образ дівчина доповнює чорними босоніжками на шпильках, її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі легкий природний макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Перестаньте чіплятися до мене". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Яка красива, яка неймовірна фігура, волосся, посмішка, з кожним днем ​​розквітає. Неперевершена дівчина".

"Це в мене таке відчуття, що Даша після розлучення з чоловіком, наче ожила, просто розцвіла".

"Яка розкішна!".

"Вам на підборах супер".

"Дуже класні туфлі".

"Ух, яку красуню Микита втратив. Богиня".

"Яка вона шикарна".

"З кожним днем ​​все прекрасніше і прекрасніше".

"Яка гарна".

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