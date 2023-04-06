Популярна українська співачка, телеведуча та блогерка Оля Цибульська, яка під час війни почала знімати забавні ролики для підняття духу українців, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала черговий гумористичний ролик, у якому пожартувала на тему скандалу із Трампом.

Як видно, у ролику Оля знята в офісі, вона сидить за столом у розкішному чорному кріслі. Перед камерою зірка з'явилася в джинсах і барвистій блузці, поверх якої накинула чорну шкіряну куртку. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж та грайливий вигляд.

"Вчора дізналася, що Трамп любить не тільки путіна, а й пробачить струм. Слухайте, а скиньте йому номер Лукашенка", - весело каже Цибульська у своєму відео. А підписки до публікації лаконічно написала: "Слава Україні". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію Олі, відзначаючи її чудове почуття гумору.

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