Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист записал обращение к фанатам, в котором поделился радостными новостями.

Как оказалось, Позитив вместе со свой бывшей коллегой по дуэту Надей Дорофеевой и ди-джеем Наной собираются в тур по Америке уже через месяц. На днях Дорофеева сообщила подробности этих гастролей, а теперь о туре рассказал еще и Алексей.

В ролике Позитив сидит в своей студии и энергично рассказывает о новом туре по Америке, который стартует уже через месяц и охватит несколько больших городов США и Торонто в Канаде. Также артист заинтриговал публику фрагментом нового своего нового хита.

"Друзья, Америка! Уже через месяц с @nadyadorofeeva и @anastasia_domination у вас в городе! Билеты в шапке профиля. И кстати, как вам снится новый трек?", - написал Позитив в подписи к публикации.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"А когда мы услышим эту песню?".

"POSITIFF будет звучать в новом стиле".

"Ждем вашего невероятного трека".

"Песенка топчик".

"Красавчики обожаю вас. Лучшие".

"Очень ждем".

Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.

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