Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, а ще пристосувала свою творчість українською мовою, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала запальне відео та анонсувала новий тур Америкою.
Як видно, у новому відео Надя знята перед дзеркалом, вона енергійно співає та танцює, ніби не помічаючи камери – вона повністю зосереджена на собі. Перед об'єктивом артистка з'явилася у спокусливому образі – на ній чорні штани та короткий темний топ незвичайного фасону, який наголосив на плоскому животі. Її волосся розпущене і розпатлане енергійними рухами, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про новий американський тур: "Америка, рівно через місяць побачимося. 5 травня Лос-Анджелес, 6 травня Сіетл, 10 травня Майамі, 12 травня Нью-Йорк, 13 травня Чикаго, 14 травня Торонто. Квитки у шапці профілю. Я так чекаю".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Ми дочекаємось цього треку коли-небудь?".
"Пишаємося! нехай українська пісня лунає скрізь".
"Джолі приїжджала до України, а Надя їде до США".
"Яка ж це розкішна пісня. Дуже хочеться студійну версію".
"Весь світ полюбить ваші пісні, а найбільше вивчить ваші пісні та українську".
"Чекаємо на концерти по Україні!".
"Красива".
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