Дружина українського телеведучого Григорія Решетника завжди виглядає просто чудово. Незважаючи на те, що Христина Решетник народила трьох синів у неї чудову фігуру. У своїх інстаграм-сторизах вона поділилася рецептом свого квітучого вигляду, а також розповіла як харчується.

Христина Решетник поділилася, що готується зустрічати літо і хоче гарно виглядати у теплу пору року. Тому вона ходить до тренажерної зали і займається там силовими навантаженнями. Але цього виявилося замало дружині українського телеведучого і вона додала до тренажерного залу, ще плавання і біг. Тренуванням вона присвячує 2 дні на тиждень.

Крім того, Христина Решетник поділилася, що намагається їсти більше корисних продуктів. Хоча іноді вона дозволяє собі їсти щось смачненьке.

При цьому перед ранковими тренуваннями вона ніколи не їсть, а лише п'є воду – тільки обов'язково теплу. Хоча особистий тренер її за це сварить і каже, що так не можна.

"Я не снідаю перед тренуваннями, а лише п'ю теплу воду. Але тренер каже, що це не зовсім правильно. Потрібно хоч щось з'їсти, щоб були сили для тренувань. Зате я добре обідаю. Наприклад, їжу овочі, гречку та омлет", - розповіла Христина Решетник.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

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