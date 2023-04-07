Жена украинского телеведущего Григория Решетника всегда выглядит просто чудесно. Несмотря на то, что Кристина Решетник родила троих сыновей у нее прекрасная фигуру. В своих Инстаграм-сториз она поделилась рецептом своего цветущего вида, а также рассказала как питается.

Кристина Решетник поделилась, что готовится встречать лето и хочет хорошо выглядить в теплую погоду. Потому она ходит в тренажерный зал и занимается там силовыми нагрузками. Но этого оказалось мало для жены украинского телеведущего и она добавила к тренажерному залу, еще плаванье и бег. Тренировкам она посвящает 2 дня в неделю.

Кроме того, Кристина Решетник поделилась, что пытается есть больше полезных продуктов. Хотя иногда она позволяет себе кушать что-то вкусненькое.

При этом перед утренними тренировками она никогда не ест, а только пьет воду - конечно, обязательно теплую. Хотя личный тренер ее за это ругает и говорит, что так нельзя.

"Я не завтракаю перед тренировками, а только пью теплую воду. Но тренер говорит, что это не совсем правильно. Нужно хоть что-то съесть, чтобы были силы для тренировок. Зато я хорошо обедаю. Например, кушаю овощи, гречку и омлет", - рассказала Кристина Решетник.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.