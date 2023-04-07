Жена украинского телеведущего Григория Решетника всегда выглядит просто чудесно. Несмотря на то, что Кристина Решетник родила троих сыновей у нее прекрасная фигуру. В своих Инстаграм-сториз она поделилась рецептом своего цветущего вида, а также рассказала как питается.
Кристина Решетник поделилась, что готовится встречать лето и хочет хорошо выглядить в теплую погоду. Потому она ходит в тренажерный зал и занимается там силовыми нагрузками. Но этого оказалось мало для жены украинского телеведущего и она добавила к тренажерному залу, еще плаванье и бег. Тренировкам она посвящает 2 дня в неделю.
Кроме того, Кристина Решетник поделилась, что пытается есть больше полезных продуктов. Хотя иногда она позволяет себе кушать что-то вкусненькое.
При этом перед утренними тренировками она никогда не ест, а только пьет воду - конечно, обязательно теплую. Хотя личный тренер ее за это ругает и говорит, что так нельзя.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Невосполнимая потеря для украинской культуры": трагически оборвалась жизнь известного музыканта
Неопрятный и со щетиной: Остапа Ступку после ДТП привезли в суд
"Слабый и униженный": эпичный конфуз Путина перед послами попал в прямой эфир
На Пасху вводят жесткие ограничения: что нужно знать и каким будет комендантский час
"Я не завтракаю перед тренировками, а только пью теплую воду. Но тренер говорит, что это не совсем правильно. Нужно хоть что-то съесть, чтобы были силы для тренировок. Зато я хорошо обедаю. Например, кушаю овощи, гречку и омлет", - рассказала Кристина Решетник.
Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.