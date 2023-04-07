Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика незважаючи на різницю у віці 28 років. Після цього Репяхова народила йому первістка - сина Михайла, який став для Павлика четвертою дитиною від четвертої дружини. Катя також стала менеджером Віктора, займаючись організацією його концертів.

А недавно стало відомо, що Репяхова вирішила вколоти собі губи, збільшивши їх. Але на цьому зірка не зупинилася, адже вирішила зробити носову пластику. Але і це виявилося не все, адже Репяхова вирішила якийсь час тому придбати авто. Зірка похвалилася покупкою елітного кросовера Audi Q3 Sportback, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Мотивація працювати ще більше. Як вам колір? Я вирішила, доки молода – треба експериментувати", - написала Репяхова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Поносного кольору. Негарний колір автомобіля";

"Колір некрасивий";

"Вітаю Катюша Ви велика молодець. Я дуже рада бачити Вашу неймовірну трансформацію";

"Супер! Я відчувала, що саме цей колір, він ні з чим незрівнянний, яскравий, і дуже вам підходить !!!!".

Нагадаємо, молода дружина Павлика за два тижні після пластики наважилася показати вражаючий результат.

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