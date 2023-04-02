Екатерина Репяхова также напомнила, что полная реабилитация продлится в течении года, потому и результат будет другой.

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика недавно легла под нож пластического хирурга. В частности, Екатерина Репяхова сделала долгожданную ринопластику, хотя ее любимый муж был против операции. В своих Инстаграм-сториз блогерша показала, как сейчас выглядит ее нос после хирургического вмешательства.

Екатерина Репяхова напомнила, что полная реабилитация продлится в течении года. Врач убрал жене музыканта раздвоение на кончике носа и горбинку. Кроме того, блогер провела липофилинг подбородка. Такая процедура состоит в том, что проводится коррекция форм с помощью забора жира из одной части и введения ее в другую зону тела.

На камеру жена украинского вевца Виктора Павлика сняла пластырь со своего носа. Заметно, что синяки после операции практически сошли, хотя осталась припухлость на носе. Это очень заметно на кадрах, которые показала Катерина.

"Пришло время снимать пластырь... Мой нос еще достаточно опухший и есть ассиметрия. Ну, я была готова к тому, что это все сойдет через полгода, а может и через год. Только тогда все встанет на свои места. Теперь нужно время", - поделилась блогерша Екатерина Репяхова.

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