Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. После этого Репяхова родила ему первенца - сына Михаила, который стал для Павлика четвертым ребенком от четвертой жены. Катя также стала менеджером Виктора, занимаясь организацией его концертов.

А недавно стало известно, что Репяхова решила уколоть себе губы, увеличив их. Но на этом звезда не остановилась, ведь решила сделать пластику носа. Но и это оказалось не все, ведь Репяхова решила некоторое время назад приобрести авто. Звезда похвасталась покупкой элитного кроссовера Audi Q3 Sportback, поделившись кадрами в своем блоге.

"Мотивация работать еще больше. Как вам цвет? Я решила, пока молодая – надо экспериментировать", - написала Репяхова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поносного цвета. Некрасивый цвет автомобиля";

"Цвет некрасивый";

"Поздравляю Катюша Вы великая молодец. Я очень рада видеть Вашу невероятную трансформацию";

"Супер! Я чувствовала, что именно этот цвет, он ни с чем несравним, ярок, и очень вам подходит!!!!".

Напомним, молодая жена Павлика через две недели после пластики решилась показать впечатляющий результат

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