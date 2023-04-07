Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик служить у Збройних силах України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася своєю радістю – вона зустрілася з коханим чоловіком.

Очевидно, Андрія Фединчика відпустили до сім'ї, і вони нарешті зустрілися з Наталкою та маленьким сином. На нових фотографіях об'єднана сім'я знята в домашній обстановці, вони всі щасливо посміхаються на камеру, лаючись у ліжку.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Нарешті разом. Довгоочікувана зустріч". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як же я радий за вас".

"Радію за вас, добре, що ви разом".

"Як чудово бачити вас щасливими!"

"Супер! Швидше б усі чоловіки повернулися б додому з перемогою".

"Як ви щасливі, нехай так буде завжди".

"Такі милі! Дякую Андрію за захист! Нехай Бог береже".

"Ви неймовірні!".

"Чи довго він повернувся?".

"Щастя в очах!".

"Добра сім'я".

"Це так чудово".

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