Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик служить у Збройних силах України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася своєю радістю – вона зустрілася з коханим чоловіком.
Очевидно, Андрія Фединчика відпустили до сім'ї, і вони нарешті зустрілися з Наталкою та маленьким сином. На нових фотографіях об'єднана сім'я знята в домашній обстановці, вони всі щасливо посміхаються на камеру, лаючись у ліжку.
У підписі до публікації Денисенко написала: "Нарешті разом. Довгоочікувана зустріч". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Як же я радий за вас".
"Радію за вас, добре, що ви разом".
"Як чудово бачити вас щасливими!"
"Супер! Швидше б усі чоловіки повернулися б додому з перемогою".
"Як ви щасливі, нехай так буде завжди".
"Такі милі! Дякую Андрію за захист! Нехай Бог береже".
"Ви неймовірні!".
"Чи довго він повернувся?".
"Щастя в очах!".
"Добра сім'я".
"Це так чудово".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Неохайний і зі щетиною: Остапа Ступку після ДТП привезли до суду
Трагедія з військовим, мати благає втрутитись в розслідування: "Справжні винуватці смажать шашлики на волі"
На Великдень вводять жорсткі обмеження: що треба знати і якою буде комендантська година
"Не витримала такої слави": зірка "1+1" Падалко показала, чим закінчився скандал з військовим у Буковелі
Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.
Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.
Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.