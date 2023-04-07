Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик служит в Вооруженных силах Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась своей радостью – она встретилась с любимым мужем.

Видимо, Андрея Фединчика отпустили к семье, и они наконец-то встретились с Наталкой и маленьким сыном. На новых фотографиях объединенная семья запечатлена в домашней обстановке, они все счастливо улыбаются на камеру, нежась в постели.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Наконец-то вместе. Долгожданная встреча". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Как же я рад за вас".

"Радуюсь за вас, хорошо, что вы вместе".

"Как прекрасно видеть вас счастливыми!".

"Супер! Скорее бы все мужчины вернулись бы домой с победой".

"Как вы счастливы, пусть так будет всегда".

"Такие милые! Спасибо Андрею за защиту! Пусть Бог бережет".

"Вы невероятны!".

"На долго ли он вернулся?".

"Счастье в глазах!".

"Хорошая семья".

"Это так прекрасно".

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