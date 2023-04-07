Відома українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", не лише чудова артистка. Вона ще непоганий кулінар. Знаменитість часто радує маленьких синів смачними стравами власного приготування. Кілька годин тому Анна поділилася в Інстаграм-Сторіз рецептом оладок.

Варто відзначити, що одалушки – це ідеальна страва для сніданку. Стандартні трохи набридли Анні Саліванчук, тому вона готує бананові із шоколадною начинкою. Знаменитість відзначила, що це чудовий сніданок як і для любителів солоденького на сніданок, так і для маленьких дітей. Вони ж дуже корисні.

Дружина продюсера "Квартал 95" наголосила, що оладки за її рецептом роблять лише 10 хвилин. Для страви вам знадобиться:

банани - 2 штуки

яйця – 2 штуки

борошно рисове - 120 г

цукрова пудра - 1 чайна ложка

розпушувач - 1 чайна ложка

шоколадна косичка

Анна Саліванчук розповіла, що спочатку потрібно очистити банани, а потім перетворити їх на пюре будь-яким зручним для вас способом. Убийте яйця, а потім добре перемішайте. Додайте розпушувач і борошно, а потім знову перемішайте. У вас має вийти тісто у вигляді густої сметани.

Після налийте трохи олії на сковорідку. Налийте столову ложку тіста, а зверху викладіть шматочок шоколадки, закрийте тестом. Обсмажуйте до золотистого кольору з обох боків.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути