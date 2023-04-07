Стандартные немного надоели Анне Саливанчук, потому она готовит банановые с шоколадной начинкой.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюссера "Квартал 95", не только прекрасная артистка. Она еще неплохой кулинар. Знаменитость часто радует маленьких сыновей вкусными блюдами собственного приготовления. Несколько часов назад Анна поделилась в Инстаграм-Сториз рецептом оладушек.

Стоит отметить, что одалушки - это идеальное блюдо для завтрака. Стандартные немного надоели Анне Саливанчук, потому она готовит банановые с шоколадной начинкой. Знаменитость отметила, что это отличный завтрак как и для любителей сладенького на завтрак, так и для маленьких деток. Ведь они очень полезные.

Жена продюссера "Квартал 95" подчеркнула, что оладушки по ее рецепту делают лишь 10 минут. Для блюда вам понадобится:

бананы - 2 штуки

яйца - 2 штуки

мука рисовая - 120 г

сахарная пудра - 1 чайная ложка

разрыхлитель - 1 чайная ложка

плитка шоколада

Анна Саливанчук расскзала, что сначала нужно очистить бананы, а после превратить их в пюре любым удобным для вас способом. Вбейте яйца, а после чего хорошенько перемешайте. Додайте разрыхритель и муку, а после снова перемешайте. У вас должно выйти тесто в виде густой сметаны.

После налейте немного масла на сковородку. Налейте столовую ложку теста, а сверху выложите кусочек шоколадки, закройте его тестом. Обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" показал звездный состав нового спектакля.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.