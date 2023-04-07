Нещодавно стало відомо, що російський співак Валерій Меладзе разом із дружиною, російською співачкою Альбіною Джанабаєвою відпочивав у Куршевелі в компанії дружини заступника міністра оборони країни-агресора Росії Тимура Іванова. Потрапила до мережі та реакція Меладзе на запитання журналіста, як йому відпочивається, доки росія бомбить українців.

Співак, почувши питання, спершу спробував поговорити з журналістом віч-на-віч, а потім хтось із його оточення вибив оператору камеру. При цьому дружина Меладзе спробувала відвести його убік, щоб він міг уникнути розмови.

Коментуючи оприлюднений запис, Анатолій Анатоліч в черговий раз не стримувався:

«Величезне розчарування, що Валерій Меладзе виявився найбільш завзятим грузином в історії Грузії. Він виявився просто посиланням. Просто чмоня. Небагато сумно, бо мені раніше подобалася його музика, я міг послухати Валерія Меладзе. Тепер Меладзе з мого плейлиста йде на х...й», – заявив ведучий.

«З мого плей-листа теж йде він на хер, реально шикло!; Навіщо ще шукаєте «хороших» росіян ... ну немає там таких, немає; Про Меладзе вже все давно ясно, але не ясно, як там можуть бути російські чиновники, які під санкціями в Європі?!;

Коли йдеться про життя людей, про свободу цілої держави, ми не можемо пробачити таку позицію "я не буду нічого говорити, тому що втрачу гроші", я особисто сприймаю його зараз як путінську підстилку!; Для мене інше гірше: другий рік війни в серці Європи, а дуже шановні громадяни висять і трясуть у Європі!» - підтримали у мережі.

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