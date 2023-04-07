Недавно стало известно, что российский певец Валерий Меладзе вместе с женой, российской певицей Альбиной Джанабаевой отдыхал в Куршевеле в компании жены замминистра обороны страны-агрессора рф Тимура Иванова. Попала в сеть и реакция Меладзе на вопрос журналиста, как ему отдыхается, пока россия бомбит украинцев.

Певец, услышав вопрос, сперва попытался поговорить с журналистом один на один, а затем кто-то из его окружения выбил оператору камеру. При этом супруга Меладзе попыталась увести его в сторону, чтобы он мог избежать разговора.

Комментируя обнародованную запись, Анатолий Анатолич в очередной раз не стал сдерживаться:

«Огромное разочарование, что Валерий Меладзе оказался самым ссыкливым грузином в истории Грузии. Он оказался просто ссыклом. Просто чмоня. Немного грустно, потому что мне раньше нравилась его музыка, я мог послушать Валерия Меладзе. Теперь Меладзе из моего плейлиста идет на х...й», – заявил ведущий.

«Из моего плей-листа тоже идет он на хер, реально шикло!;Зачем еще ищете «хороших» русских…ну нет там таких, нет; О Меладзе уже все давно ясно, но не ясно, как там могут находиться российские чиновники, которые под санкциями в Европе?!;

Когда речь идет о жизни людей, о свободе целого государства, мы не можем простить такую позицию "я не буду ничего говорить, потому что потеряю деньги", я лично воспринимаю его сейчас как путинскую подстилку!; Для меня другое хуже: второй год войны в сердце Европы, а очень неуважаемые граждане висят и трясут в Европе!» - поддержали в сети.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.