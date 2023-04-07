Український артист Артем Пивоваров зараз зайнятий концертною діяльністю. Він активно їздить Україною з благодійними концертами. Там знаменитість як співає, а й спілкується з шанувальниками. Декілька днів тому співак поділися в Інстаграм відео з концерту, на якому робить чесну заяву.

Зокрема Артем Пивоваров розповів, як їздив до українських захисників. Він знав, що підтримка і ця щаслива енергія дуже потрібні бійцям ЗСУ. Саме такі поїздки витягли його зі стану "порожнечі".

"Вже на другому тижні війни, я був повністю повністю порожнім всередині. Тоді я відчув, що не можу просто сидіти і нічого не робити. Я повинен бути корисним. Перше, що зробив... поїхав до наших військових, грав їм музику. Поїхав разом із одним із найкращих моїх друзів - барабанщиком Сєвою. Тоді ми вирішили грати, адже наша підтримка захисникам зараз дуже потрібна", - поділився Артем Пивоваров.

Музикант додав, що важливо спілкуватися з тими, хто захищає нас. Він закликав підійти до військових і просто заговорити з ними, щоб бійці знали, що на них чекають.

Користувачі мережі погодились із пропозицією співака. Крім того, коментатори відзначали, що багато пісень артиста витягли їх з ями депресії.

"Знав би ти, скільки душ витягнув із смутку та розпачу. Для скількох став прикладом незламності", "Ми пишаємося вами! Пишаємося так, як ніким", "Ваша підтримка божевільна.. ваша музика, ваша творчість не дала мені опустити руки в те час", "Дякую, що робити все можливе і не можливе, щоб підтримувати наших захисників!".

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