Украинский артист Артем Пивоваров сейчас занят на концертной деятельностью. Он активно ездит по Украине с благотворительными концертами. На них знаменитость не только поет, но и общается с поклонниками. Несколько дней назад певец поделися в Инстаграм видео из концерта, на котором делает честное заявление.

В частности, Артем Пивоваров рассказал, как ездил к украинским защитникам. Он знал, что поддержка и эта счастливая энергия очень сильно нужны бойцам ВСУ. Именно такие поездки вытянули его из состояния "пустоты".

"Уже на второй недели войны, я был полностью полность пустым внутри. Тогда я почувствовал, что не могу просто сидеть и ничего не делать. Я должен быть полезным. Первое, что сделал... поехал к нашим военным, играл им музыку. Поехал вместе с одним из лучших моих друзей - барабанщиком Севой. Тогда мы решили играть, ведь наша поддержка защитникам сейчас очень нужна", - поделился Артем Пивоваров.

Музыкант добавил, что важно общаться с теми, кто нас защищает. Он призвал подойти к военным и просто заговорить с ними, чтобы бойцы знали, что их тут ждут.

Пользователи сети согласились с предложением певца. Кроме того, комментаторы отмечали, что многие песни артиста вытянули их из ямы депрессиии:

"Знал бы ты, сколько душ вытащил из печали и отчаяния. Для скольких стал примером несокрушимости", "Мы гордимся вами! Гордимся так, как никем", "Ваша поддержка безумная.. ваша музыка, ваше творчество не дала мне опустить руки в то время", "Спасибо, что делать все возможное и не возможное чтобы поддерживать наших защитников!".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

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