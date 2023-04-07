Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому похвалилася ідеально фігурою та розповіла, що зустрічає свій день народження.

Як виявилося, у Юлі ювілей – вона відзначає своє 30-річчя і робить це на розкішному курорті в Катарі. У новому відео дівчина показала себе у нескромному чорному купальнику, який підкреслює струнку фігуру, а на шиї у неї незвичайне намисто. Дівчина ніжиться в прозорій воді, її волосся вологе і зачесане назад, а на обличчі легкий макіяж і блаженний вигляд.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Завтра мені 30, і я зустрічаю свій ювілей у Катарі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Уже погляд не як у милої зайчика, а як у хижачки".

"Яка краса".

"Дуже круте кольє, де брала?"

"З днем ​​народження. Нехай твоя доброта до цього світу повернеться до тебе сто разів".

"Красуня неземна! Королева і богиня!".

"Красуня, так тримати".

"З днем ​​народження, Юлечко. Нехай у твоєму житті буде все, як краще. Будь щасливою".

"Ти така витончена та красива, я не можу тобою не захоплюватися!".

"Яка розкішна".

"Така гарна прикраса на шиї".

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