Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому похвалилася ідеально фігурою та розповіла, що зустрічає свій день народження.
Як виявилося, у Юлі ювілей – вона відзначає своє 30-річчя і робить це на розкішному курорті в Катарі. У новому відео дівчина показала себе у нескромному чорному купальнику, який підкреслює струнку фігуру, а на шиї у неї незвичайне намисто. Дівчина ніжиться в прозорій воді, її волосся вологе і зачесане назад, а на обличчі легкий макіяж і блаженний вигляд.
У підписі до публікації Бельченко написала: "Завтра мені 30, і я зустрічаю свій ювілей у Катарі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Уже погляд не як у милої зайчика, а як у хижачки".
"Яка краса".
"Дуже круте кольє, де брала?"
"З днем народження. Нехай твоя доброта до цього світу повернеться до тебе сто разів".
"Красуня неземна! Королева і богиня!".
"Красуня, так тримати".
"З днем народження, Юлечко. Нехай у твоєму житті буде все, як краще. Будь щасливою".
"Ти така витончена та красива, я не можу тобою не захоплюватися!".
"Яка розкішна".
"Така гарна прикраса на шиї".
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