Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором похвасталась идеально фигурой и рассказала, встречает свой день рождения.

Как оказалось, у Юли юбилей – она отмечает свое 30-летие, и делает это на роскошном курорте в Катаре. В новом видео девушка показала себя в нескромном черном купальнике, который подчеркивает стройную фигуру, а на шее у нее необычно ожерелье. Девушка нежится в прозрачной воде, ее волосы влажные и зачесанные назад, а на лице легкий макияж и блаженный вид.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Завтра мне 30, и я встречаю свой юбилей в Катаре". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Уж взгляд не как у милой зайки, а как у хищницы".

"Какая красота".

"Очень крутое колье, где брала?".

"С днем рождения. Пусть твоя доброта к этому миру вернется к тебе стократно".

"Красавица неземная! Королева и богиня!".

"Красотка, так держать".

"С днем рождения, Юлечка. Пусть в твоей жизни будет все, как лучше. Будь счастливой".

"Ты такая утонченная и красивая, я не могу тобой не восхищаться!".

"Какая шикарная".

"Такое красивое украшение на шее".

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