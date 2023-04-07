Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася чарівними кадрами з нової фотосесії.
Як видно, на нових фото Дашу знято, стоячи на балкончику. Перед камерою вона з'явилася у шовковому чорному халаті з пухнастими воланами, який підкреслив витончене тіло. Волосся дівчини випрямлене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і можна помітити зміни у зовнішності, зокрема, блогерка змінила форму губ.
У підписі до публікації Ульянова відзначила фотографа, який її знімав, а шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:
"Шикарна, нові губи просто вогонь".
"Красуня. Так схожа на Джесіку Альбу".
"На першому фото Ви дуже схожі на Джесіку Альбу".
"Всі фото красиві, не можу надивитися на вас з оновленими губами просто витвір мистецтва".
"Дуже красива, стала така ніжна на обличчі".
"Яка ви гарна, 4 фото таке, просто бомба, дуже мені подобається".
"Як мило, коли змінила губи".
"На першому фото є схожість із Джесікою Альбою. Дуже красива".
"Це коли правильні губи роблять все. Дуже добре, раніше було не природно, а зараз вау".
"Зовсім інша Даша, просто шедевр, більше нічого не змінюйте".
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