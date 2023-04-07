Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии.

Как видно, на новых фото Даша запечатлена, стоя на балкончике. Перед камерой она появилась в шелковом черном халате с пушистыми оборками, который подчеркнул изящное тело. Волосы девушки выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и можно заметить изменения во внешности, в частности, блогерша изменила форму губ.

В подписи к публикации Ульянова отметила фотографа, который ее снимал, а поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Шикарная, новые губы просто огонь".

"Красавица. Так похожа на Джессику Альбу".

"На первом фото Вы очень похожи на Джессику Альбу".

"Все фото красивые, не могу насмотреться на вас с обновленными губами просто произведение искусства".

"Очень красивая, стала такая нежная на лице".

"Какая же вы красивая, 4 фото такое, просто бомба, очень мне нравится".

"Как мило, когда сменила губы".

"На первом фото есть сходство с Джессикой Альбой. Очень красивое".

"Это когда правильные губы делают все. Очень хорошо, раньше было не естественно, а сейчас вау".

"Совершенно другая Даша, просто шедевр, больше ничего не меняйте".

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