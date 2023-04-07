Як пише Politeka.net , телеведучий Анатою Анатоліч відверто висловився про те, що робить Лобода останнім часом (щоб подивитися повне інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця). Артист розповів, що все навколо - не судді, тому він не захищатиме її.

«Я тримав із нею зв'язок тоді на початку війни, знав, що в неї відбувається. Я знаю, чому вона в ті дні не говорила. Скажімо так, якби вона вчинила так, як Лорак чи Тодоренко, Сєдокова, Повалій, Лоліта, Йолка, Марув… Якби вона так вчинила, ми не змогли б спілкуватися.

У мене пряме відлягло, я був певен, що вона це зробила. Так, була в неї лажа про «маленьких людей». Вона це пояснила - ну х * еновий вираз. Я радію, що має чітку позицію, вона активно допомагає на словах з фоточками і репостом, як деякі. Вона реально фінансово дуже багато допомагає», - поділився Анатолій.

Анатолій також висловився, що Кікабідзе не розчарував своєю позицією. А після цього розповів про своє захоплення Гаррі Каспаровим.

"До речі, хочу сказати, що Каспаров не розчарував мене, у нього, я хочу сказати, позиція щодо росіян радикальніша, ніж у більшості українців. Це круто насправді. Потрібно цьому в нього повчитися", - поділився зірка в публікації.

Нагадаємо, Анатолій своїми словами на адресу Меладзе викликав хвилю гніву українців

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