С начала полномасштабного вторжения у себя в Instagram Анатолий Анатолич публично реагирует на преступления россиян и все острые социальные темы. За это ему прилетает критика, потому что такие разрозненные посты якобы портят общий вид его страницы. В этот раз в сторис ведущий ответил хейтерам и резко высказался о тех блогерах, которые сейчас думают больше об эстетике, а не о содержании.

"Спасибо моим подписчикам, которые со мной. Мне недавно сказали, что мой инстаграм не эстетичен. Типа не в одном стиле и т.д. Да. Это правда. Но это мои эмоции и я не буду подстраивать инстаграм под какую-то стилистику, чтобы было больше рекламы и т.д. Если кто-то из украинских блогеров не постит информацию о важном сейчас, то это полная шляпа. Типа, не постить что-то, потому что это выбивается из стиля страницы. Фу, какая хрень", — пишет Анатолий Анатолич.

Ранее шоумен признался, что за жесткие посты его страницу постоянно блокируют, но он не собирается постить цветочки и разрабатывать план ведения инстаграма, чтобы увеличить охваты и количество лайков. Поэтому недавно Анатолич также резко отреагировал на интервью известной блогерши, где она очень переживала, что посты о войне испортят стиль ее страницы, а это ее заработок.

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".