Украинский шоумен, радио и телеведущий в подкасте "Олега френди" решил высказаться о действиях Лободы в последнее время.

Как пишет Politeka.net, телеведущий Анатой Анатолич откровенно выразился о том, что делает Лобода в последнее время (чтобы посмотреть полное интервью, доскролльте страницу до конца). Артист рассказал, что все вокруг - не судьи, поэтому он не будет ее защищать.

«Я держал с ней связь тогда в начале войны, знал, что у нее происходит. Я знаю, почему она не говорила в те дни. Скажем так, если бы она поступила так, как Лорак или Тодоренко, Седокова, Повалий, Лолита, Йолка, Марув… Если бы она так поступила, мы бы не смогли общаться.

У меня прям отлягло, я был уверен, что она это сделала. Да, была у нее лажа про «маленьких людей». Она это объяснила – ну х*еновое выражение. Я радуюсь, что у нее четкая позиция, она активно помогает на словах с фоточками и репостом, как некоторые. Она реально финансово очень много помогает» - поделился Анатолич.

Анатолий также высказался, Кикабидзе не разочаровал своей позицией. А после этого рассказал о своем восхищении Гарри Каспаровым.

"Кстати, хочу сказать, что Каспаров не разочаровал меня, у него, я хочу сказать, позиция по россиянам более радикальная, чем у большинства украинцев. Это круто на самом деле. Нужно этому у него поучиться", - поделился звезда в публикации.

Напомним, Анатолич своими словами в адрес Меладзе вызвал волну гнева украинцев

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