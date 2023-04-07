Після безлічі скандалів і обговорень нібито своєї допомоги ЗСУ, Лорак поспішила виправдатися, не бажаючи нових скасуваннь своїх концертів у росії. Висловлювання втікачки викликали хвилю гніву у мережі.

Під вирізками її інтерв'ю у соціальній мережі українці чітко висловили свою позицію (щоб подивитися повне інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

На цей раз Лорак, яка продовжила свою кар'єру в Росії після анексії Криму. окупація частини Донбасу позбавилася своїх українських шанувальників, вирішила згадати про народ. Вона підкріпила свої слова сльозами:

«Україна завжди буде у моєму серці, адже я там народилася. Я дуже засмучена ... Як це все відбувається і як до мене ставляться. Але я вірю, що є багато добрих людей, і я завжди вірю в добро. Це ж наша батьківщина... Навіщо стільки ненависті? - Заявила вона.

У мережі були вражені лицемірством Лорак:

«Поригав; нехай сидить у ґраті й не повертається, а ще краще; Огидна морда ...; Плита тебе буде гарантована: із базальту. На твоїй ямі; На відміну від Лободи, ця мразота навіть не намагається повернути довіру та пошану українців;

Оскаре! за «головну драматичну жіночу роль»!; Вона могла виїхати, але гроші найдорожчі; Як можна бути такою тупою?; От і сиди на росії, продажна».

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