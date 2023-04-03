Популярная украинская хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны создала "женский клуб" и начала проводить благотворительные вечеринки, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым видео и сообщила радостную новость.

В коротком ролике Илона запечатлена в удивительной локации, видимо, во время отдыха в Карпатах. Перед камерой она появилась, сидя в гамаке, на ней уютный белый халат, волосы слегка растрепаны ветром, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала, что ее женскому комьюнити удалось закрыть сбор на помощь жителю Киевщины:

"Всем хорошего выходного. У меня для вас отличная новость! Мы закрыли сбор. Мероприятие было создано с целью восстановления дома пожилого одинокого мужчины – Савченко Ивана Петровича, пострадавшего в результате ракетного удара в селе Димидов Киевской области (село было в оккупации 1,5 месяца). Собрали 106 050 гривен. Сегодня как раз выдающаяся дата – годовщина освобождения Киевщины. 2 апреля 2022 украинцам сообщили, что в Киевской области не осталось ни одного российского подразделения. За время оккупации здесь погибли 1374 человека, в том числе 38 детей. Вечная память погибшим! Слава ВСУ! Спасибо всем, кто помог собрать средства!".

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