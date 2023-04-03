Популярная певица Ани Лорак, которая на днях сделала заявление, в котором призналась, почему выбрала остаться в россии, продолжает делится подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото с возлюбленным-иностранцем на отдыхе в Дубае.
На новой фотографии счастливая Лорак запечатлена с новым любовником Исааком Виджраку, которого впервые показала публике на День святого Валентина. Как видно, парочка отдыхает на пляже, а в подписи к публикации звезда благодарит за отдых роскошный дубайский отель.
"Приятные воспоминания с @isaac_vidjrakou ❤️", - подписала кадр артистка.
Примечательно, что Лорак закрыла возможность комментировать это фото для своих фолловеров. Видимо, артистка-предательница опасается критики, которая на нее посыпалась после того, как она наконец-то озвучила свою позицию в войне, которую развязала россия в Украине.
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Как известно, несколько дней назад Лорак сделала заявление в соцсети, что выбрала остаться в россии и там продолжать свою карьеру. Этот пост певица написала после того, как в некоторых российских городах начали отменять ее концерты, обвинив в том, что она направляет средства на помощь ВСУ. В своем заявлении Лорак также добавила, что никогда не поддерживала деньгами украинскую армию. Также она продолжает называть войну "конфликтом".
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