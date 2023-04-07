После множества скандалов и обсуждений якобы своей помощи ВСУ, Лорак поспешила оправдаться, не желая новых отмен своих концертов в рф. Высказывания беглянки вызвали волну гнева в сети.

Под вырезками ее интервью в социальных сетях украинцы четко выразили свою позицию (чтобы посмотреть полное интервью, доскролльте страницу до конца).

В этот раз Лорак, которая продолжила свою карьеру в России после аннексии Крыма. оккупации части Донбасса илишилась своих украинских поклонников, решила вспомнить про народ. Она подкрепила свои слова слезами:

«Украина всегда будет в моем сердце, ведь я там родилась. Я очень огорчена… Как это все происходит и как ко мне относятся. Но я верю, что есть много хороших людей, и я всегда верю в добро. Это же наша родина… Зачем столько ненависти?» - заявила она.

В сети были поражены лицемерием Лорак:

«Порыгал; пусть сидит в решке и не возвращается, а еще лучше; Отвратная морда…; Плита тебя будет гарантирована: из базальта. На твоей яме; В отличии от Лободы эта мразота даже не пытается вернуть доверие и уважение украинцев;

Оскар! за «главную драматическую женскую роль»!; Она могла выехать, но деньги дороже всего; Как можно быть такой тупой?; Вот и сиди на россии, продажная».

Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.

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