Популярная украинская балерина, директор Киевского хореографического колледжа и многолетняя судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео и поделилась полезным лайфхаком.

Как видно, в котором ролике Катя запечатлена, сидя в уютном кафе с чашечкой эспрессо на столе, который она одним ловким движением выпивает. Перед камерой она появилась в загадочном образе – на ней стильный нежно-голубой костюм, волосы аккуратно уложены, а на лице огромные темные очки. При этом на фоне звучит на повторе фраза: "More espresso, less depresso".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Лучшее лекарство! Кофе – это мой любимый напиток, в любой непонятной ситуации – просто пей кофе".

"Лучшее лекарство".

"Супер, Катя. Очаровательная".

"Леди Шанель".

"Мантра на неделю".

"Какая же вы волшебная".

"Джеймс Бонд, агент 007" сразу вспомнился! Супер!".

"Обожаю эспрессо".

"Красотка".

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